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    Туристы закинули в главный фонтан Италии 1,4 млн евро за год

    Все средства будут переведены в благотворительные организации

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Из римского фонтана Треви достали около 1,4 млн евро, которые туристы там оставили в 2016 году.

    Как передает Report, об этом сообщает газета La Repubblica.

    Власти страны пообещали, что все средства будут переведены в благотворительные организации. Средства собираются направить на приюты для нищих, на столовые для малоимущих.

    В фонтане обнаружили много разных валют, но больше всего туристы закидывали в него доллары, евро и иены.

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