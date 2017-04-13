Туристы закинули в главный фонтан Италии 1,4 млн евро за год

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Из римского фонтана Треви достали около 1,4 млн евро, которые туристы там оставили в 2016 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Repubblica.

Власти страны пообещали, что все средства будут переведены в благотворительные организации. Средства собираются направить на приюты для нищих, на столовые для малоимущих.

В фонтане обнаружили много разных валют, но больше всего туристы закидывали в него доллары, евро и иены.