Турхан Сулейман: В Азербайджане планируется в последующие годы оптимизация приема на бакалавриат

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В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" целевым показателем является увеличение к 2026 году плана приема на степень бакалавра до 75 тыс. человек, но уже в этом году мы близки к достижению этой цели.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Azərbaycan müəllimi, об этом сказал начальник отдела науки и политики высшего образования Министерства науки и образования Турхан Сулейман на тему "Прием студентов в высшие учебные заведения: анализ и прогнозирование".

По его словам, это означает, что в будущем будет осуществлена оптимизация плана приема.

Он добавил, что в стране функционируют 50 высших учебных заведений, включая 48 местных вузов и 2 филиала иностранных высших учебных заведений: "План приема на уровень бакалавриата на текущий учебный год рассчитан на 62 017 мест, а фактический прием составил 95% (59 026 человек). На уровень магистратуры из 16 568 плановых мест было принято 14 104 человека (85% от плана приема).

Говоря о реформах, связанных с увеличением количества мест по государственному заказу, Сулейман подчеркнул, что около 50% общего плана приема составляют места по государственному заказу: "В ближайшие годы мы должны работать над дальнейшей оптимизацией плана приема. Это вопрос, требующий серьезного исследования и анализа".