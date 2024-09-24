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Турецко-Азербайджанский университет станет образцом для всего тюркского мира

Турецко-Азербайджанский университет станет образцом для всего тюркского мира 15:59
Наука и образование
24 сентября 2024 г. 16:21
Турецко-Азербайджанский университет станет образцом для всего тюркского мира

Совместный Турецко-Азербайджанский университет укрепит научное сотрудничество и станет образцом для всего тюркского мира.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом журналистам в Баку заявил председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар.

По его словам, в числе приоритетов Турции - дальнейшее увеличение числа проектов, которые повысят сотрудничество в сфере высшего образования в тюркском мире.

Э.Озвар отметил, что новый университет является воплощением общей воли президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Азербайджана Ильхама Алиева.

"Этот проект является одним из ярчайших примеров научного и технологического сотрудничества между нашими странами. Университет служит наглядным свидетельством того, как дружеские и братские отношения между нашими народами распространяются и на научную сферу", - отметил Э.Озвар.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ali Təhsil Şurasının sədri: Ortaq universitet bütün türk dünyası üçün nümunə ola bilər

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