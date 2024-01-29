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Турецкий министр: Вопрос о создании совместного с Азербайджаном университета актуален

Турецкий министр: Вопрос о создании совместного с Азербайджаном университета актуален Создание совместного турецко-азербайджанского университета позволит молодым людям из обеих стран получить образование и в Турции, и в Азербайджане.
Наука и образование
29 января 2024 г. 18:33
Турецкий министр: Вопрос о создании совместного с Азербайджаном университета актуален

Создание совместного турецко-азербайджанского университета позволит молодым людям из обеих стран получить образование и в Турции, и в Азербайджане.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report сказал министр национального образования Турции, профессор Юсуф Текин.

По его словам, в ходе официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку в июне прошлого года на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был поднят вопрос о создании турецко-азербайджанского университета:

"Вопрос о создании совместного университета по-прежнему актуален", - сказал министр.

Отметим, что для обеспечения деятельности совместного азербайджано-турецкого университета из государственного бюджета Азербайджана на 2024 год выделено 10 млн манатов. Ожидается, что в вузе будут обучаться 240 студентов по инженерным и медицинским специальностям.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin yaradılmasından danışıb

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