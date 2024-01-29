Турецкий министр: Вопрос о создании совместного с Азербайджаном университета актуален

Создание совместного турецко-азербайджанского университета позволит молодым людям из обеих стран получить образование и в Турции, и в Азербайджане.
Об этом в интервью анкарскому бюро Report сказал министр национального образования Турции, профессор Юсуф Текин.
По его словам, в ходе официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку в июне прошлого года на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был поднят вопрос о создании турецко-азербайджанского университета:
"Вопрос о создании совместного университета по-прежнему актуален", - сказал министр.
Отметим, что для обеспечения деятельности совместного азербайджано-турецкого университета из государственного бюджета Азербайджана на 2024 год выделено 10 млн манатов. Ожидается, что в вузе будут обучаться 240 студентов по инженерным и медицинским специальностям.
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.