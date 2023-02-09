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НАНА и AFAD обсудили вопросы установки сейсмостанции в Шуше

НАНА и AFAD обсудили вопросы установки сейсмостанции в Шуше В Центре мониторинга Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана состоялась встреча с представителями Агентства по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) Министерства внутренних дел Турции.
Наука и образование
9 февраля 2023 г. 15:25
НАНА и AFAD обсудили вопросы установки сейсмостанции в Шуше

В Центре мониторинга Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана состоялась встреча с представителями Агентства по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) Министерства внутренних дел Турции.

Как сообщает Report, на ней присутствовали генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли, глава делегации AFAD Бахадыр Актуг, сотрудник отдела землетрясений AFAD Ведат Озсарадж и другие.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Республиканским центром и Департаментом землетрясений AFAD, проекты для совместной реализации, а также вопросы, связанные с установкой сейсмической станции в Шуше.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli mütəxəssis Şuşada seysmik stansiya quraşdırılacaq ərazi ilə tanış olub

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