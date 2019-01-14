TSE подтверждает: деятельность БВШН полностью отвечает стандартам ISO

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Турецкий институт стандартов (TSE) провел в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) очередной мониторинг и оценку деятельности вуза.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

С этой целью в БВШН находились глава представительства TSE в Азербайджане Гюльхан Йузерероглу и другие сотрудники института. В течение нескольких дней представители TSE посетили кафедры, учебные лаборатории и другие подразделения БВШН и встретились с преподавателями и сотрудниками администрации. В ходе проверки было подтверждено, что в вузе успешно применяются международные стандарты качества ISO, а система управления и организация учебного процесса отвечают современным требованиям. Были также даны необходимые рекомендации.

В настоящее время БВШН является единственным вузом в стране, соответствие деятельности которого международным стандартам удостоверяется такими сертификатами ISO, как ISO:9001 (Система менеджмента качества), ISO:14001 (Система экологического менеджмента), OHSAS:18001 (Система менеджмента охраны труда и техники безопасности) и ISO:10002:2014 (Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей).