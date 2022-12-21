В Азербайджане помогут подросткам в выборе профессии

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Министерством молодежи и спорта, Министерством науки и образования начнет применять новую методику для помощи подросткам в выборе профессии.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Министерством молодежи и спорта, Министерством науки и образования начнет применять новую методику для помощи подросткам в выборе профессии.

Как сообщает Report, об этом председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде сказала на Азербайджанском форуме по развитию карьеры.

По ее словам, новая методика предполагает только дачу рекомендаций и советов: "Мы не можем принудить человека выбрать определенную профессию. После проведенных анализов мы посчитали применение данной методики целесообразным. Она размещена на сайте ГЭЦ и на нашем сайте psixoloq.az. Родители и их дети могут ознакомиться с этой методикой и получить информацию для дальнейшего выбора специальности".