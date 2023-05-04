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Подготовлено третье издание Красной книги

Подготовлено третье издание Красной книги Завершено третье издание красной книги.
Наука и образование
4 мая 2023 г. 16:25
Подготовлено третье издание Красной книги

Завершена работа над третьим изданием Красной книги Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщила директор Института ботаники Сайяра Ибадуллаева.

По ее словам, презентация нового издания книги состоится 22 мая в Международный день биологического разнообразия.

Отметим, что в соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденным соответствующим постановлением Кабинета министров, издание "Красной книги" предусмотрено каждые 10 лет. Первая "Красная книга", изданная в 1989 году, включала 140 видов флоры и 108 видов фауны, а изданная в 2013 году вторая книга - 300 видов флоры и 223 вида фауны.

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