Подготовлено третье издание Красной книги

Завершено третье издание красной книги.

Завершена работа над третьим изданием Красной книги Азербайджана.

Как передает Report , об этом сообщила директор Института ботаники Сайяра Ибадуллаева.

По ее словам, презентация нового издания книги состоится 22 мая в Международный день биологического разнообразия.

Отметим, что в соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденным соответствующим постановлением Кабинета министров, издание "Красной книги" предусмотрено каждые 10 лет. Первая "Красная книга", изданная в 1989 году, включала 140 видов флоры и 108 видов фауны, а изданная в 2013 году вторая книга - 300 видов флоры и 223 вида фауны.