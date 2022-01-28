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Трехо: British Council будет поддерживать азербайджанских выпускников

Трехо: British Council будет поддерживать азербайджанских выпускников Во всех областях, после возвращения в Азербайджан, выпускники, обучавшиеся в Великобритании, добились значительных результатов в Азербайджане.
Наука и образование
28 января 2022 г. 22:49
Трехо: British Council будет поддерживать азербайджанских выпускников

Во всех областях, после возвращения в Азербайджан, выпускники, обучавшиеся в Великобритании, добились значительных результатов в Азербайджане.

Как передает Report, об этом журналистам заявил директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо на церемонии вручения премий “Study in UK Alumni”.

«Это наша первая встреча после пандемии. Причина, по которой это важно для нас в Азербайджане, заключается в возможности отметить достижения выпускников, которые учились в Великобритании и вернулись в Азербайджан. Также на этот раз, помимо 4 категорий по разным направлениям, у нас будет номинация “Special Ambassador Award”.

«Что поражает нас в Азербайджане так это действительно сильная связь между выпускниками, закончившие вузы в Великобритании. Даже после того, как они закончили обучение в Великобритании, они приехали сюда и продолжают свою деятельность, продолжают поддерживать связь с Великобританией. Кроме того, это свидетельство качества образовательного опыта, всеохватывающего вида внеклассных отношений, сформированных через культуру, искусство и общий опыт обучения в Великобритании.

Я думаю, что работа азербайджано-британской ассоциации выпускников также является отражением этого желания поддерживать отношения с Великобританией. Посольство Великобритании и British Council намерены и впредь поддерживать обученных в Великобритании выпускников и начать сезонные мероприятия. Сегодняшний вечер посвящено результата и достижениям наших старших выпускников, многие из которых после обучения в Великобритании, сейчас занимают действительно важные должности в Азербайджане, будь то в государственном или корпоративном секторе. Это также вдохновение для молодого поколения, которое может побудить людей задуматься о том, что им нравится делать, когда дело доходит до вопросов образования», сказал он.

Ф.Гарденер-Трехо отметил, что в 2022 году главная цель это установить и поддерживать связи между сектором высшего образования в Великобритании и Азербайджане.

«У нас такая же цель, когда речь идет о работе со школами в Азербайджане. В течение нескольких лет мы работали над проектами «Creative Spark» в Азербайджане, которые являются программой, в рамках которой мы сотрудничаем с консорциумом различных университетов со всего региона Азербайджана и с Великобританией, уделяя особое внимание предпринимательству. Идея заключается в том, что в разных университетах могут быть индивидуальные инструменты для преподавания студентам о предпринимательстве или о том, как начать свой собственный бизнес. Мы будем и впредь поощрять молодых людей использовать возможности обучения за границей в Великобритании. Великобритания является открытой средой для высшего образования, в университетах Великобритании обучается больше миллион иностранных студентов каждый год», - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Фото"British Council"un direktoru: "Böyük Britaniyada təhsil alan azərbaycanlı məzunlara dəstək verəcəyik"

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