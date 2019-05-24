Тофик Мухтасаров: Моей целью была Бакинская Высшая Школа Нефти - ИНТЕРВЬЮ

Недавно Государственный Экзаменационный Центр опубликовал результаты вступительных экзаменов в высшие школы страны по группам 1 и 4.

Report представляем вашему вниманию интервью Тофика Мухтасарова, выпускника лицея технических и естественных наук города Сумгаит, набравшего максимальный бал во время вступительных экзаменов 400 и общий бал 665 согласно результатам по группе 1.

- Каковы ваши впечатления относительно вступительных экзаменов?

- По сравнению с вопросами прошлых лет, вопросы подготовленные для текущего года оказались сложнее. Вопросы по физике были в особенности сложными, вопросы по математике и химии – менее сложными. В основном низкий бал абитуриентов, с которыми я знаком объясняется сложностью вопросов по физике. Вообще, вопросы подготовленные в этом году требовали особое внимание.

- На чем в частности должен сосредоточиться абитуриент для того чтобы набрать высший бал во время вступительных экзаменов?

- Во-первых, нужно систематически и последовательно заниматься и правильно распределять свое время. Абитуриенты должны систематически читать материалы и вникать в их содержание. Самое главное не перегружать свой мозг, изучая материал. Если мозг не перегружен, становиться легче понимать материал.

- Как вы узнали о Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН)?

-В этом сыграли роль мои личные связи. Студенты БВШН, мои знакомые, рассказали мне о качественном образовании в БВШН. Я был вдохновлен и решил набрать высокий бал для того чтобы подать свои документы в высшую школу.

- Почему вы хотите учиться в БВШН?

- Я хочу получить образование на английском языке.

С преподаванием на английском языке образование в БВШН является высококачественным. Я также информирован о том, что в высшей школе есть программа по двойному диплому и то, что БВШН сотрудничает с такими крупными компаниями как SOCAR и BP. Мне кажется, что школа для меня перспективна в плане получения образования и моего дальнейшего роста.

Сейчас я думаю о специальностях нефтегазовая инженерия, химическая инженерия и информационная безопасность. Ихотяяпоканеопределилсясвыборомспециальности, я уже выбрал БВШН.

- Каковы ваши планы на будущее?

- Сейчас моя цель получить образование на уровне бакалавриата в БВШН на английском языке. В дальнейшем планирую учиться на уровне магистра за рубежом.