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    Тофиг Гаджиев обратился к президенту НАНА с письменным обращением в связи с отзывом заявления об отставке

    Я отзываю поданное мною заявление об отставке

    Баку. 28 августа REPORT.AZ/ Директор института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Тофиг Гаджиев обратился к президенту НАНА академику Акифу Ализаде с письменным обращением в связи с отзывом заявления об отставке с занимаемой должности. 

    В заявлении Report Тофиг Гаджиев отметил, что направил президенту НАНА обращение в связи с отзывом заявления об отставке. 

    Во втором заявлении Т.Гаджиева, адресованном президенту НАНА А.Ализаде говорится: "23.07.2015 года я обратился к Вам с заявлением о расторжении трудового контракта со мной (об отставке) с момента окончания моего отпуска (04.09.2015).

    Я забираю назад заявление о  расторжении трудового контракта со мной (об отставке) согласно 6-му пункту 69-й статьи трудового кодекса (“Порядок расторжения трудового контракта работником"). Прошу учесть это". 

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