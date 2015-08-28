Тофиг Гаджиев обратился к президенту НАНА с письменным обращением в связи с отзывом заявления об отставке

Баку. 28 августа REPORT.AZ/ Директор института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Тофиг Гаджиев обратился к президенту НАНА академику Акифу Ализаде с письменным обращением в связи с отзывом заявления об отставке с занимаемой должности.

В заявлении Report Тофиг Гаджиев отметил, что направил президенту НАНА обращение в связи с отзывом заявления об отставке.

Во втором заявлении Т.Гаджиева, адресованном президенту НАНА А.Ализаде говорится: "23.07.2015 года я обратился к Вам с заявлением о расторжении трудового контракта со мной (об отставке) с момента окончания моего отпуска (04.09.2015).

Я забираю назад заявление о расторжении трудового контракта со мной (об отставке) согласно 6-му пункту 69-й статьи трудового кодекса (“Порядок расторжения трудового контракта работником"). Прошу учесть это".