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TKTA обнародует список вузов, диплом которых не признается в Азербайджане

TKTA обнародует список вузов, диплом которых не признается в Азербайджане Агентство по обеспечению качества образования (TKTA) опубликует на своем сайте список вузов, диплом которых не признается, и информацию о причинах отказа в признании.
Наука и образование
9 апреля 2024 г. 11:16
TKTA обнародует список вузов, диплом которых не признается в Азербайджане

Агентство по обеспечению качества образования (TKTA) опубликует на своем сайте список вузов, диплом которых не признается, и информацию о причинах отказа в признании.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления агентства Турал Ахмедов на совместном мероприятии Агентства по развитию медиа и TKTA для представителей медиа.

По его словам, граждане испытывают трудности при выборе университета для обучения за рубежом, и могут ошибочно подать документы в высшие учебные заведения, не имеющие аккредитации: "В ближайшие дни Агентство опубликует список таких университетов, а также результаты экспертиз, по итогам которых отказано в признании дипломов. Таким образом, граждане получат более полную информацию".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik diplomu tanınmayan universitetlərin siyahısını açıqlayacaq

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