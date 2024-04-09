TKTA обнародует список вузов, диплом которых не признается в Азербайджане

Агентство по обеспечению качества образования (TKTA) опубликует на своем сайте список вузов, диплом которых не признается, и информацию о причинах отказа в признании.

Агентство по обеспечению качества образования (TKTA) опубликует на своем сайте список вузов, диплом которых не признается, и информацию о причинах отказа в признании.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления агентства Турал Ахмедов на совместном мероприятии Агентства по развитию медиа и TKTA для представителей медиа.

По его словам, граждане испытывают трудности при выборе университета для обучения за рубежом, и могут ошибочно подать документы в высшие учебные заведения, не имеющие аккредитации: "В ближайшие дни Агентство опубликует список таких университетов, а также результаты экспертиз, по итогам которых отказано в признании дипломов. Таким образом, граждане получат более полную информацию".