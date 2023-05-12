В воскресенье пройдут экзамены для поступления на госслужбу

14 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB, AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.
Об этом Report сообщили в ГЭЦ.
Экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам AB и AC, относящимся к типу A административных должностей на государственной службе (административно-управленческие должности), пройдет в электронном порядке. Экзамен будет проводиться по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября").
Экзамен начнется в 10:00 утра. Кандидаты должны прибыть в экзаменационный зал не позднее 09:00 с документами, удостоверяющими личность.
Экзамен на замещение позиций, относящихся к группе должностей BB, будет проводиться на бумажных носителях. Кандидаты для участия в экзамене должны пройти по
Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 10:45 утра, не будут допущены к экзамену.
Экзамены для других групп (AB, AC, BA) будут проводиться в электронном порядке в здании ГЭЦ, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября").
Экзамен начнется в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут.
Отметим, что для участия в экзамене на продолжение деятельности на госслужбе были зарегистрированы всего 347 кандидатов, из которых 11 кандидатов по группе AB, 15 по группе AC, 77 по группе BA и 244 по группе BB.