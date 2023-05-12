В воскресенье пройдут экзамены для поступления на госслужбу

14 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группа

14 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамены для желающих продолжить деятельность на государственной службе на должностях, соответствующих группам AB, AC, BA, BB, а также поступить на госслужбу на должностях, соответствующих группам AB, AC, относящимся к типу А административных руководящих должностей.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам AB и AC, относящимся к типу A административных должностей на государственной службе (административно-управленческие должности), пройдет в электронном порядке. Экзамен будет проводиться по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября").

Экзамен начнется в 10:00 утра. Кандидаты должны прибыть в экзаменационный зал не позднее 09:00 с документами, удостоверяющими личность.

Экзамен на замещение позиций, относящихся к группе должностей BB, будет проводиться на бумажных носителях. Кандидаты для участия в экзамене должны пройти по ссылке и распечатать "экзаменационную карточку".

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 10:45 утра, не будут допущены к экзамену.

Экзамены для других групп (AB, AC, BA) будут проводиться в электронном порядке в здании ГЭЦ, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 Ноября").

Экзамен начнется в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Отметим, что для участия в экзамене на продолжение деятельности на госслужбе были зарегистрированы всего 347 кандидатов, из которых 11 кандидатов по группе AB, 15 по группе AC, 77 по группе BA и 244 по группе BB.