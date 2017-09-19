Посол: В Азербайджане растет интерес к японскому языку

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Соединяющий Европу и Азию Азербайджан является важной страной для Японии.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори на церемонии открытия четырех аудиторий для исследователей японского языка в Бакинском государственном университете БГУ.

"Наши отношения с Азербайджаном из года в год развиваются и углубляются. Наше сотрудничество - многовекторно, и мы в последнее время отдаем предпочтение развитию ненефтяного сектора в наших с Азербайджаном отношениях", - подчеркнул Т. Катори.

По его словам, интерес в Азербайджане к японскому языку постоянно растет. "Свидетельством этому является преподавание японского языка не только на уровне факультетов в университетах, но и обучение языку в средних школах", - добавил он.

В свою очередь ректор БГУ Абель Магеррамов отметил, что капитальный ремонт и оснащение четырех аудиторий необходимой аппаратурой для обучения японского языка поможет с подготовкой высококлассных специалистов-лингвистов.

По его словам, азербайджанские и японские вузы тесно взаимодействуют в академической сфере. "Мы уже успели и продолжаем реализовывать ряд совместных проектов в сфере науки. Данный проект по созданию аудиторий уже далеко не первый наш проект", - добавил ректор.

А. Магеррамов также добавил, что на сегодня 15 студентов и магистров из БГУ проводят различные изыскания и исследования в Японии.