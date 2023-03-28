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Телескоп James Webb впервые измерил температуру каменистой экзопланеты

Телескоп James Webb впервые измерил температуру каменистой экзопланеты Астрономы провели измерение температуры каменистой экзопланеты TRAPPIST-1 b с помощью телескопа James Webb.
Наука и образование
28 марта 2023 г. 03:18
Телескоп James Webb впервые измерил температуру каменистой экзопланеты

Астрономы провели измерение температуры каменистой экзопланеты TRAPPIST-1 b с помощью телескопа James Webb.

Как передает Report, об этом сообщил Центр космических полетов имени Годдарда (исследовательская лаборатория NASA).

Ученые выяснили, что температура планеты примерно равна 225 градусам на дневной стороне, а атмосфера скорее всего отсутствует.

"Эти наблюдения в полной мере используют возможности Webb в среднем инфракрасном диапазоне. Ни один из предыдущих телескопов не обладал такой чувствительностью, чтобы измерять настолько тусклое ИК-излучение среднего диапазона", - приводятся на сайте NASA слова астрофизика Томаса Грина.

Орбитальная обсерватория James Webb работает в среднем и ближнем инфракрасном диапазоне. Это позволяет улавливать тепловое излучение умеренно теплых тел (не нагретых до звездных температур) и исследовать их.

TRAPPIST-1 — это система ультрахолодного красного карлика, расположенная в 40 световых годах от Земли. В ней есть семь каменистых планет, все они вращаются на очень низких орбитах (в пределах орбиты Меркурия), но из-за тусклой звезды получают столько же энергии, сколько планеты земной группы. TRAPPIST-1 b, самая внутренняя планета, имеет орбитальное расстояние примерно в одну сотую расстояния между Землей и Солнцем и получает примерно в четыре раза больше энергии, чем Земля.

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