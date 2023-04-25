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Телескоп James Webb обнаружил древнейшее известное протоскопление галактик

Телескоп James Webb обнаружил древнейшее известное протоскопление галактик Астрономы получили изображение семи древних галактик в протоскоплении.
Наука и образование
25 апреля 2023 г. 05:07
Телескоп James Webb обнаружил древнейшее известное протоскопление галактик

Астрономы получили изображение семи древних галактик в протоскоплении.

Как передает Report, об этом сообщает NASA.

Скопления галактик — это самые крупные сгустки массы во вселенной. В них содержится, как правило, от сотни до тысяч галактик, а диаметр может исчисляться десятками миллионов световых лет. Благодаря своей массе они могут работать как увеличительное стекло и помогать астрономам проводить наблюдение с помощью гравитационного линзирования.

Теперь телескоп использовал относительно недалекое Скопление Пандоры, чтобы обнаружить самое древнее простоскопление галактик из известных. Всего в нем было обнаружено семь галактик с красным смещением 7,9 — это значит, что они наблюдаются в состоянии, в котором находились спустя 650 миллионов лет после Большого взрыва.

Проведя моделирование на основе собранных данных, авторы пришли к выводу, что в будущем (относительно видимого состояния) это протоскопление из семи галактик превратится в гигантское скопление вроде Волос Вероники.

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