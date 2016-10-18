Теймур Садыхов: Искусственный интеллект имеет большой потенциал, но это не означает, что люди останутся без работы - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Интервью с молодым азербайджанским ученым Теймуром Садыховым, принимавшим недавно участие в проекте "Связь с альтернативным будущим", который был проведен при организационной поддержке Бакинской Высшей школы нефти (БВШН):

- Теймур, какова причина вашего визита в Азербайджан?

- Я приехал сюда по приглашению министерства оборонной промышленности Азербайджана для проведения семинара в рамках проходившей в Баку международной оборонной выставки ADEX-2016. Незадолго до этого в рамках проекта "Связь с альтернативным будущим" я провел семинар для студентов Бакинской Высшей Школы Нефти, а также для студентов Университета АДА. Во время всех семинаров зал был переполнен, что меня очень удивило. Я и не предполагал, что интерес к робототехнике в Азербайджане столь велик. Повышенный интерес к науке и технологиям – важный знак. Ведь сегодня подрастает новое поколение – будущий потенциал, который нужно умело и правильно использовать.

- Во время вашего недавнего семинара в Бакинской Высшей Школе Нефти ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул, что знаком с вами уже 10 лет. Что вы можете сказать об этом?

- Так и есть. Мы познакомились в 2003 году, когда я, сдав экзамены TCS (Türkiyə Cümhuriyyəti Sınavları), поступил в турецкий университет. Тогда Эльмар Гасымов занимал должность заместителя министра образования. Он очень поддержал меня тогда в моем желании получить образование за рубежом. Поэтому мне было очень приятно вновь встретиться с ним…

- Каковы перспективы и тенденции развития системы искусственного интеллекта в будущем? Какие достижения и проблемы он несет?

- Искусственный интеллект имеет большой потенциал. Уже сегодня роботы могут выполнять практически всю тяжёлую и монотонную, так называемую "чёрную" работу за человека. Но это вовсе не означает, что в будущем люди останутся совсем без работы. Задача технологий искусственного интеллекта - сокращение количества аварий со смертельным исходом. К примеру, возьмем водителя машины, который может сесть за руль уставшим или в состоянии алкогольного опьянения, подвергая тем самым себя и окружающих смертельной опасности. На помощь человеку могут прийти беспилотные автотранспортные средства, использование которых обеспечит снижение аварийности за счет исключения действия человеческого фактора, который зачастую и является причиной большинства дорожно-транспортных происшествий.

- В настоящее время вы работаете в компании "Mercedes-Benz", расположенной в штате Калифорния. Там же находится и компания Google-X, которая занимается разработкой различных инновационных технологий, в том числе и беспилотных автомобилей. От Google-X вам еще не поступали предложения о сотрудничестве?

- Так получилось, что две эти компании одновременно предложили мне сотрудничество. Работа в "Mercedes-Benz" мне показалась более привлекательной, и я выбрал эту компанию, отказав тем самым Google-X, которая, к слову, также занимается разработкой серьезных робототехнических проектов, и в которую вкладываются крупные инвестиции. Но для меня представляет интерес не сам бренд и не название компании, а проект, которым я хочу и готов заниматься.

- Не думаете о возвращении на родину?

- В настоящее время у меня нет таких планов. Но если в эту сферу будут вложены крупные инвестиции, я, моя команда, друзья и коллеги готовы взяться за дело. Отмечу, что сегодня можно претворить в жизнь только маломасштабные проекты. После создания базы можно приступать к более крупным проектам.