О нас
Report Georgia

TƏBİB: Больницы в Баку заполнены на 80-90%

TƏBİB: Больницы в Баку заполнены на 80-90% TƏBİB: Больницы в Баку заполнены на 80-90%
Наука и образование
0
3 июля 2020 г. 17:52
TƏBİB: Больницы в Баку заполнены на 80-90%

 “57% всех инфицированных приходится на Баку, в Сумгайыте этот показатель составляет 15%, Абшероне – 6%, Гяндже – 3%".
Как сообщает Report, об этом председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы заявил на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

Р.Байрамлы сказал, что в районах больницы заполнены на 25-30%, тогда как в Баку – на  80-90%:

“38% активных больных продолжают лечение в специализированных больницах. В Огузе, Уджаре, Дашкесане, Зардабе и ряде территорий ситуация удовлетворительная, но расслабляться нельзя".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Bakıda xəstəxanaların 80-90%-i dolub

Новости партнеров

Другие новости из категории

На выходных произойдет очередное лунное затмение
На выходных произойдет очередное лунное затмение
3 июля 2020 г. 16:59
Гусейн Абдуллаев: Моя самая большая мечта - поступить в БВШН
Гусейн Абдуллаев: Моя самая большая мечта - поступить в БВШН
3 июля 2020 г. 12:16
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
3 июля 2020 г. 07:29
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
2 июля 2020 г. 07:49
Названо время перевода студентов
Названо время перевода студентов
1 июля 2020 г. 16:05
Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса
Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса
1 июля 2020 г. 00:46
Обнародованы результаты выпускных экзаменов
Обнародованы результаты выпускных экзаменов
30 июня 2020 г. 22:40
Выпускник БВШН поступил в докторантуры трех престижных университетов США
Выпускник БВШН поступил в докторантуры трех престижных университетов США
30 июня 2020 г. 13:38
Преподаватель БГУ скончался от коронавируса - ФОТО
Преподаватель БГУ скончался от коронавируса - ФОТО
28 июня 2020 г. 23:04
Объявлены результаты экзаменов 24 и 25 июня
Объявлены результаты экзаменов 24 и 25 июня
27 июня 2020 г. 13:20

Последние новости

18:46
Обнародовано число скончавшихся от коронавируса в Нахчыване Здравоохранение
18:23
Приступили к доставке лекарств лечащимся дома больным коронавирусом Здравоохранение
18:21
Великобритания выиграла аукцион на покупку OneWeb ИКТ
18:13
TƏBİB: Показатель заражения среди всего медперсонала составляет 8% Здравоохранение
18:12
Fitch: Страхование иного чем жизнь в Азербайджане зависит от официальных тарифов Финансы
18:03
Уставный капитал AzerGold достиг 37 млн манатов Промышленность
17:52
TƏBİB: Больницы в Баку заполнены на 80-90% Наука и образование
17:43
Пандемия парализовала рынок недвижимости Инфраструктура
17:38
TƏBİB: Больше половины случаев заражения COVID-19 приходится на Баку Здравоохранение
17:35
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысило 19 тысяч Здравоохранение
17:34
В Азербайджане проведено более полумиллиона тестов на COVID-19 Здравоохранение
17:28
Глава TƏBİB: 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ Здравоохранение
17:25
Ильхам Алиев направил письмо Дональду Трампу Внешняя политика
17:19
В Азербайджане 583 новых случая заражения COVID-19, 7 умерших Здравоохранение
17:07
ФотоВ ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах Здравоохранение