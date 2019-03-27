Таире Джафаровой присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Таире Джафаровой почетного звания "Заслуженный учитель".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летнего юбилея создания органов государственной безопасности и внешней разведки Азербайджана и за заслуги в развитии музыкального образования преподавателю средней музыкальной школы при Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Таире Энвер гызы Джафаровой присвоено почетное звание "Заслуженный учитель".
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