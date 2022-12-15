Таир Миркишили: Каждый учитель должен проходить экзамены по сертификации

В экзаменах по сертификации должны принимать участие все учителя. При этом трудовые договора, заключенные с представителями уязвимых слоев общества, не сдавших экзамен, не должны аннулироваться.
Об этом на слушаниях в парламенте на тему "Сертификация учителей общеобразовательных учреждений" заявил глава комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.
По его словам, преподаватели, относящиеся к уязвимым слоям общества, должны принимать участие в процессе на добровольной основе. "Многие учителя заинтересованы в работе по своей профессии. Это своего рода тест, который направлен на выявление способностей. В мировой практике редко сертификация отражается на заработной плате", - сказал он.
Отметим, что министр образования Эмин Амруллаев неоднократно затрагивал вопрос об освобождении от экзаменов по сертификации членов семей шехидов, представителей социально уязвимых слоев общества.