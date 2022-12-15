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Таир Миркишили: Каждый учитель должен проходить экзамены по сертификации

Таир Миркишили: Каждый учитель должен проходить экзамены по сертификации В экзаменах по сертификации должны принимать участие все учителя. При этом трудовые договора, заключенные с представителями уязвимых слоев общества, не сдавших экзамен, не должны аннулироваться.
Наука и образование
15 декабря 2022 г. 11:47
Таир Миркишили: Каждый учитель должен проходить экзамены по сертификации

В экзаменах по сертификации должны принимать участие все учителя. При этом трудовые договора, заключенные с представителями уязвимых слоев общества, не сдавших экзамен, не должны аннулироваться.

Об этом на слушаниях в парламенте на тему "Сертификация учителей общеобразовательных учреждений" заявил глава комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, преподаватели, относящиеся к уязвимым слоям общества, должны принимать участие в процессе на добровольной основе. "Многие учителя заинтересованы в работе по своей профессии. Это своего рода тест, который направлен на выявление способностей. В мировой практике редко сертификация отражается на заработной плате", - сказал он.

Отметим, что министр образования Эмин Амруллаев неоднократно затрагивал вопрос об освобождении от экзаменов по сертификации членов семей шехидов, представителей социально уязвимых слоев общества.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: “Sertifikasiya imtahanlarında bütün müəllimlər iştirak etməlidir” 

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