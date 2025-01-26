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Свыше тысячи школьников в Баку сдали экзамен экстерном

Свыше тысячи школьников в Баку сдали экзамен экстерном В Баку 26 января были проведены экзамены экстерном для лиц, которые в предыдущие годы не смогли завершить обучение в общеобразовательных школах на уровнях общего среднего (9 класс) и полного среднего (11 класс) образования.
Наука и образование
26 января 2025 г. 14:33
Свыше тысячи школьников в Баку сдали экзамен экстерном

В Баку 26 января были проведены экзамены экстерном для лиц, которые в предыдущие годы не смогли завершить обучение в общеобразовательных школах на уровнях общего среднего (9 класс) и полного среднего (11 класс) образования.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку (УОГБ).

На экзаменах, организованных в столичных средних школах №258 и №47, было задано 10 вопросов по каждому из 11 предметов. Учащиеся русского сектора дополнительно ответили на блок вопросов по азербайджанскому языку.

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 1 232 человека, в том числе 322 человека, которые не завершили обучение на уровне общего среднего образования, и 910 человек - на уровне полного среднего образования.

Экзамены экстерном проводятся для того, чтобы лица, по различным причинам не завершившие общее или полное среднее образование, сдали экзамен и получили соответствующий документ. Лица, успешно сдавшие данный экзамен, получат право принять участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа (аттестата) об общем и полном среднем образовании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün mindən artıq şagird eksternat imtahanlarında iştirak edib

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