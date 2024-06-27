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Свыше 4 тыс. учителей не набрали проходной балл на сертификационных экзаменах

Свыше 4 тыс. учителей не набрали проходной балл на сертификационных экзаменах
Наука и образование
27 июня 2024 г. 15:32
Свыше 4 тыс. учителей не набрали проходной балл на сертификационных экзаменах

В Азербайджане в этом году в сертификационных экзаменах приняли участие 64 тыс. 500 учителей, из них 4 тыс. 30 человек не набрали проходной балл.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование".

Министр подчеркнул, что по результатам двух попыток 13 процентов учителей, не набравших проходной балл на сертификационных экзаменах, составляют педагоги начальных классов: " А 443 учителя пока не участвовали в процессе".

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Версия на азербайджанском языке Sertifikasiya imtahanlarında 4 min 30 müəllim keçid balını toplaya bilməyib - RƏSMİ

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