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Свыше 2 тыс. поступающих в докторантуру и диссертантуру в Азербайджане сдадут экзамен по иностранному языку

Свыше 2 тыс. поступающих в докторантуру и диссертантуру в Азербайджане сдадут экзамен по иностранному языку В Азербайджане сегодня будут проведены экзамены по иностранному языку для поступающих в докторантуру и диссертантуру, а также на соискание ученой степени доктора философии.
Наука и образование
9 июня 2024 г. 06:30
Свыше 2 тыс. поступающих в докторантуру и диссертантуру в Азербайджане сдадут экзамен по иностранному языку

В Азербайджане сегодня будут проведены экзамены по иностранному языку для поступающих в докторантуру и диссертантуру, а также на соискание ученой степени доктора философии.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00, кандидаты, прибывшие после 09:45, не будут допущены к экзаменам.

Всего в экзаменах ожидается участие 2 363 человек. На экзамен для поступающих в докторантуру зарегистрировался 2 121 человек (2 088 - по английскому, 11 - по французскому, 22 - по немецкому языкам), на соискание степени доктора философии – 242 человека (239 - по английскому, 2 - по французскому, 1 - по немецкому языкам).

Двое иностранцев будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку 10 июня.

В экзамене также примут участие четыре кандидата с ограниченными физическими возможностями (слабовидящие, слабослышащие). Для них будут созданы специальные условия и назначены индивидуальные наблюдатели.

Экзаменуемые должны иметь при себе "Лист пропуска на экзамен" и оригинал документа, удостоверяющего личность.

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Версия на азербайджанском языке İki mindən çox şəxs doktorantura və dissertantura üzrə imtahan verəcək

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