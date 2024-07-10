Сумгайытский государственный университет впервые вошел в рейтинг лучших в Европе

Сумгайытский государственный университет впервые вошел в список лучших университетов Европы, опубликованный организацией "QS Quacquarelli Symonds", которая занимается исследованиями и рейтингами в сфере высшего образования.

Сумгайытский государственный университет впервые вошел в список лучших университетов Европы, опубликованный организацией "QS Quacquarelli Symonds", которая занимается исследованиями и рейтингами в сфере высшего образования.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, девять азербайджанских университетов улучшили свои позиции в этом рейтинге.

Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет вошли в топ-200 по показателю "Академическая репутация". Бакинский и Сумгайытский государственные университеты оказались в топ-100 по показателю "Соотношение преподаватель-студент". Университет Хазар попал в топ-20 по показателю "Количество цитирований на статью".

Азербайджан представлен наибольшим количеством университетов в регионе Южного Кавказа в данном рейтинге.