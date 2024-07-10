О нас

Сумгайытский государственный университет впервые вошел в рейтинг лучших в Европе

Сумгайытский государственный университет впервые вошел в рейтинг лучших в Европе Сумгайытский государственный университет впервые вошел в список лучших университетов Европы, опубликованный организацией "QS Quacquarelli Symonds", которая занимается исследованиями и рейтингами в сфере высшего образования.
Наука и образование
10 июля 2024 г. 19:14
Сумгайытский государственный университет впервые вошел в рейтинг лучших в Европе

Сумгайытский государственный университет впервые вошел в список лучших университетов Европы, опубликованный организацией "QS Quacquarelli Symonds", которая занимается исследованиями и рейтингами в сфере высшего образования.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, девять азербайджанских университетов улучшили свои позиции в этом рейтинге.

Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет вошли в топ-200 по показателю "Академическая репутация". Бакинский и Сумгайытский государственные университеты оказались в топ-100 по показателю "Соотношение преподаватель-студент". Университет Хазар попал в топ-20 по показателю "Количество цитирований на статью".

Азербайджан представлен наибольшим количеством университетов в регионе Южного Кавказа в данном рейтинге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Dövlət Universiteti ilk dəfə “Avropanın ən yaxşı universitetlərinin reytinq siyahısı”na daxil olub

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
9 июля 2024 г. 10:55
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
8 июля 2024 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi