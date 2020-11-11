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Стволовые клетки впервые превратили в аналог сердца эмбриона мыши

Стволовые клетки впервые превратили в аналог сердца эмбриона мыши Молекулярные биологи создали первую полноценную миниатюрную копию сердца зародыша мыши. Для этого они использовали миниатюрные аналоги эмбрионов, выращенные из стволовых клеток, – органоиды.
Наука и образование
11 ноября 2020 г. 08:39
Стволовые клетки впервые превратили в аналог сердца эмбриона мыши

Молекулярные биологи создали первую полноценную миниатюрную копию сердца зародыша мыши. Для этого они использовали миниатюрные аналоги эмбрионов, выращенные из стволовых клеток, – органоиды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cтатью с описанием работы опубликовал научный журнал Cell Stem Cell.

"Главный плюс эмбриональных органоидов заключается в том, что внутри них параллельно развивается множество разных тканей. Они обмениваются между собой теми же сигналами, которые критически важны для правильного роста зародыша. Растущие в них клетки сердца находятся в той же среде, в которой они располагались бы в реальном эмбрионе", – объяснила исследование Джулиана Росси, молекулярный биолог из Швейцарской федерально политехнической школы и один из авторов работы.

За последние десять лет ученые неоднократно пытались с помощью эмбриональных или стволовых клеток создать искусственные аналоги печени. Первые подобные опыты завершились успехом еще в 2012 году. Тогда японские ученые воспроизвели некоторые функции печени мышей с помощью искусственно выращенных подобий органов – органоидов.

Впоследствии биологи создали и протестировали несколько других вариантов подобной "искусственной" печени и других органов. Все подобные опыты проводили на культурах клеток животных, из-за чего исследователи пока не уверены, можно ли аналогичным образом вырастить человеческие органы.

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