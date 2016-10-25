Студенты Российского госуниверситета нефти и газа побывали в БВШН

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) побывала делегация студентов Российского государственного университета нефти и газа (Национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, визит 10 студентов, представляющих студенческую секцию Международного общества инженеров-нефтяников SPE (Society of Petroleum Engineers) в Губкинском университете, был организован по инициативе Фахмина Хюсузаде, студента БВШН и представителя студенческой секции SPE в БВШН, при поддержке Бакинской Высшей школы нефти и Азербайджанского отделения SPE.

Официальное открытие программы пребывания студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в Баку, которое вела декан факультета непрерывного образования БВШН Рена Мустафаева, состоялось в БВШН. Затем московских студентов принял ректор БВШН Эльмар Гасымов. Он подробно проинформировал гостей о возможностях получения высшего образования в Высшей школе и пригласил гостей посетить новый кампус БВШН.

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина побывали в головном офисе SOCAR, где состоялась их встреча с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, а также с вице-президентом компании Яшаром Лятифовым, выпускником Губкинского университета. Кроме того, они побывали на Сангачальском терминале, а в офисе BP-Азербайджан для студентов были организованы технические презентации. Гости были также приняты в Институте нефтехимических процессов Академии наук Азербайджана.

Во время визита в Баку для гостей были организованы экскурсии по городу, в том числе в Ичери Шехер, Девичью Башню и Площадь Государственного флага, а также посещение Национального музея истории Азербайджана, где они ознакомились с древней историей, культурой и искусством Азербайджана и историей развития нефтегазового сектора страны. Побывали гости и в Азербайджанском театре оперы и балета имени М.Ф.Ахундова, где посмотрели балет "Семь красавиц". Кроме того, студенты Губкинского университета ознакомились с новым кампусом БВШН, где они побывали по приглашению ректора Эльмара Гасымова.