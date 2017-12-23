Студенты, потерявшие своих родителей, получат льготы

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет Министров внес поправки в постановление «об мерах по улучшению социальной защиты детей, потерявших своих родителей или лишившихся родительского опекунства».

Как сообщает Report, согласно внесенным изменениям, лица, потерявшие родителей или лишенные родительского опекунства, будут получать учебные пособия либо за счет учебного заведения, в котором они получают образование, либо получат пособие в размере 36 манатов. Помимо учебных заведений, данная поправка коснулась и Национальной Академии наук Азербайджана.

Кроме того, данные лица получат 27,5 манатов за счет учебного заведения, а также единовременную выплату в размере не менее чем в 2 раза превышающую среднемесячную заработную плату в стране.