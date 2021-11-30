О нас
Report Georgia
Аудио новости

Студенты из Азербайджана стали слушателями Международной молодежной парламентской школы

Студенты из Азербайджана стали слушателями Международной молодежной парламентской школы Студенты из Азербайджана стали слушателями Международной молодёжной парламентской школы в Санкт-Петербурге.
Наука и образование
30 ноября 2021 г. 16:43
Студенты из Азербайджана стали слушателями Международной молодежной парламентской школы

Студенты из Азербайджана стали слушателями Международной молодежной парламентской школы в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на МПА СНГ, молодежная школа будет включать проведение интерактивных лекций, подготовку студентами форсайтов по развитию интеграции на постсоветском пространстве, знакомство с работой Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Основным событием программы станет Международная конференция "Электронное голосование: за и против", которая пройдет в формате научных дебатов 2 декабря. Команды примут участие в интеллектуальном состязании, посвященном вопросам использования цифровых технологий в избирательном процессе. По итогам конференции состоится церемония награждения участников дебатов.

Приветствие участникам проекта направил Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, который акцентировал внимание на том, что мероприятие проходит накануне 30-летия создания Содружества Независимых Государств. "Будущее Содружества прямо зависит от молодого поколения, его готовности к новым вызовам времени и осознанного выбора в пользу сотрудничества", — подчеркнул Дмитрий Кобицкий, отметив, что МПА СНГ уделяет большое внимание реализации права молодежи на активное участие в политической жизни общества и деятельности государства.

Программа Международной молодежной парламентской школы реализуется в рамках проекта "Молодежный парламентаризм как основа устойчивого политического развития и партнерства стран СНГ", посвященного 30-летию создания Содружества Независимых Государств.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
30 ноября 2021 г. 16:29
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
30 ноября 2021 г. 16:17
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
30 ноября 2021 г. 09:41
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
30 ноября 2021 г. 08:32
Оперштаб дал поручения в связи с омикрон-штаммом коронавируса
Оперштаб дал поручения в связи с омикрон-штаммом коронавируса
29 ноября 2021 г. 19:27
В Азербайджане в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением карантинных правил
ФотоВ Азербайджане в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением карантинных правил
29 ноября 2021 г. 19:19
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
29 ноября 2021 г. 17:35
В Джебраиле мирный житель подорвался на мине
В Джебраиле мирный житель подорвался на мине
29 ноября 2021 г. 16:11
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса омикрон
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"
29 ноября 2021 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi