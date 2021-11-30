Студенты из Азербайджана стали слушателями Международной молодежной парламентской школы

Студенты из Азербайджана стали слушателями Международной молодёжной парламентской школы в Санкт-Петербурге.

Студенты из Азербайджана стали слушателями Международной молодежной парламентской школы в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на МПА СНГ, молодежная школа будет включать проведение интерактивных лекций, подготовку студентами форсайтов по развитию интеграции на постсоветском пространстве, знакомство с работой Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Основным событием программы станет Международная конференция "Электронное голосование: за и против", которая пройдет в формате научных дебатов 2 декабря. Команды примут участие в интеллектуальном состязании, посвященном вопросам использования цифровых технологий в избирательном процессе. По итогам конференции состоится церемония награждения участников дебатов.

Приветствие участникам проекта направил Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, который акцентировал внимание на том, что мероприятие проходит накануне 30-летия создания Содружества Независимых Государств. "Будущее Содружества прямо зависит от молодого поколения, его готовности к новым вызовам времени и осознанного выбора в пользу сотрудничества", — подчеркнул Дмитрий Кобицкий, отметив, что МПА СНГ уделяет большое внимание реализации права молодежи на активное участие в политической жизни общества и деятельности государства.

Программа Международной молодежной парламентской школы реализуется в рамках проекта "Молодежный парламентаризм как основа устойчивого политического развития и партнерства стран СНГ", посвященного 30-летию создания Содружества Независимых Государств.