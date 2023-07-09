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Студенты и преподаватели НГУ отправились в Турцию для прохождения практики и стажировки

Студенты и преподаватели НГУ отправились в Турцию для прохождения практики и стажировки Группа в составе 107 человек, включая врачей и преподавателей Нахчыванского государственного университета (НГУ), отправилась для прохождения практики и стажировки в Турцию.
Наука и образование
9 июля 2023 г. 01:09
Студенты и преподаватели НГУ отправились в Турцию для прохождения практики и стажировки

Группа в составе 107 человек, включая врачей и преподавателей Нахчыванского государственного университета (НГУ), отправилась для прохождения практики и стажировки в Турцию.

Как сообщает местное бюро Report, в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенными между НГУ и рядом высших учебных заведений Турции, группа медицинского факультета университета, включая 12 врачей и преподавателей, в общей сложности 107 человек, отправились в братскую страну для практики и повышения квалификации.

Студенты и резиденты пройдут практику в клиниках Анкарского университета, Университета Гази, Стамбульского университета Йедитепе и Черноморского технического университета Трабзона. Практика по специальностям медицина, стоматология, фармацевтика, психология, лечебное дело, общественное здравоохранение, военная медицина, медицинская профилактика продлится две недели.

В рамках процесса предполагается участие студентов в качестве наблюдателей в таких областях врачебной деятельности, как неотложная медицинская помощь, внутренняя медицина, женские роды, общая хирургия, роботизированная хирургия, нейрохирургия, оральная и челюстно-лицевая хирургия, фармацевтические лабораторные технологии и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNDU-nun 107 nəfərdən ibarət heyəti təcrübə üçün Türkiyəyə gedib

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