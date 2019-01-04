Студенты БВШН заняли первое и третье места на конкурсе "Есть идея!"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) победили во втором общереспубликанском научно-творческом конкурсе среди молодежи "Есть идея!", организованном министерством молодежи и спорта Азербайджана, заняв на нем первое и третье места.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Участниками конкурса в индивидуальном и командном зачетах стали представители азербайджанской молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Его главная цель – поддержать новаторские научные, творческие и социальные инициативы молодых граждан страны, создать условия для более полного раскрытия их творческого потенциала и поощрить их интерес к научно-исследовательской работе.

Конкурс проводился в четырех номинациях: "Технические инновации", "Экология, окружающая среда и рациональное использование природных ресурсов. Инновации в медицине и здравоохранении", "Промышленные технологии и промышленная инфраструктура. Системы жизнеобеспечения и транспортные системы" и "Социальная сфера и образование".

Первое место в командном зачете занял проект "Добыча лития из пластовых вод" студента пятого курса кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Ахмеда Мехрибанлы и выпускника Альбертского университета (Канада) Джавида Ахмедова. Третье место занял стартап-проект "ThermoNorth" студенческой команды вуза, в состав которой вошли Гусейн Алиев, Ядигар Назаров, Александр Оборовский и Мурад Рагимов.