Студенты БВШН успешно выступили в конкурсе CanSatAzerbaijan 2018

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) стали участниками финала первого республиканского конкурса CanSat Азербайджан 2018, организованного ОАО "Азеркосмос" совместно с министерством образования Азербайджана.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы, успешно выступив в соревновании, представлявшая вуз команда "Interstellar" в составе шести студентов заняла на конкурсе второе место.

В финале приняло участие десять команд из семи университетов страны. По условиям конкурса, его участники должны были изготовить макет настоящего спутника весом 500 грамм, заключенный в обычной банке из-под колы(satellitein a can), и запустить его на высоту 400 м.После отделения от носителя CanSat, который оснащен всеми основными системами спутника, в том числе бортовым компьютером, приёмником-передатчиком и системой питания, должен был провести телеметрические измерения, передать их на станцию приема, также созданную конкурсантами, а затем приземлиться на парашюте. В заключение команды представили итоги своей работы членам жюри CanSat Азербайджан 2018, которые высоко оценили модель, созданную студентами БВШН.

В ходе подготовки к финалу члены команды «Interstellar»разделились на подгруппы: ГусейнНаджафов и ШабнамСафиева отвечали за механику, Парвин Гулиева и ИсметАгаев – за электронику, а Саадат Керимова и ТарланАхадли занимались программированием. «Этот проект – из совершенно новой для нас области», – рассказывает капитан команды Парвин Гулиева. – «Конечно, мы волновались, но нам удалось собрать сильную, талантливую и амбициозную команду, которая сумела с первого раза добиться такого замечательного успеха».

Главная цель «CanSat Азербайджан 2018» – повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране, в том числе по созданию нано- и других реальных спутников, помочь им приобрести практические навыки в этой области и способствовать формированию команд, способных достойно представлять Азербайджан на различных международных соревнованиях.