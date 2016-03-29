Студенты БВШН приняли участие на Первом международном форуме в России

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу" - четверокурсник Фахмин Гусузаде и третьекурсница Зарифа Оруджева представили БВШН и Азербайджан на Первом международном форуме студентов нефтегазовых специальностей, проведенном с 27 февраля по 6 марта в городе Москва Российской Федерации, при организации Российских государственных университетов нефти и газа в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Принявшие участие в церемонии открытия форума студенты при встрече с ректором Губкинского университета Виктором Георгиевичем Мартыновым передали ему приветствия от ректора Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмара Гасымова и вручили ему подарки от имени БВШН.

В течение форума основное внимание было уделено таким вопросам, как развитие у студентов презентационных умений, усвоение ими технических знаний, международные студенческие отношения, передача опыта и другие вопросы. Для совершенствования командной работы были организованы различные конкурсы. Кроме того, в рамках форума на организованной выставке студенты БВШН достойно представили Азербайджан, где с участием интернациональных студентов Губкинского университета были продемонстрированы образцы национальной кухни, культуры, нарядов различных стран. Студенты БВШН, встретившись с азербайджанскими студентами, обучающимися в этом университете, и с представителями молодежи организации AMOR и других местных организаций, провели с ними обмен мнениями.

Студенты для представления более подробной информации участникам форума раздали буклеты на английском и русском языках с информацией о БВШН и материалы, содержащие различную информацию об Азербайджане. Они также регулярно информировали участников форума об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и отвечали на заданные им вопросы.