Студенты БВШН стали стипендиатами в Малайзии

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Студенты второго курса кафедры инженерии по автоматизации процессов Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Али Юсифов и Эльнур Шахбалаев стали стипендиатами малазийской компании Petronas – одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний.

Об этом сообщили Report в БВШН.

В течение пяти лет они будут учиться в Технологическом университете Petronas (the Universiti Teknologi PETRONAS – UTP) в малазийском штате Перак, причем компания оплачивает не только их обучение, но и перелет в страну обучения, проживание и все остальные расходы. Стать стипендиатами молодые люди смогли после успешного участия в тестовых экзаменах и других этапах конкурсного отбора, который провела сама компания.

Со стипендиатами и их родителями встретился ректор БВШН Эльмар Гасымов. Он, в частности, отметил, что гордится тем, что студенты вуза смогли продемонстрировать хорошие профессиональные знания и навыки, и поздравил их с большим успехом. Родители студентов выразили благодарность ректору за условия, созданные для их детей и всех студентов Высшей школы, и качественное образование, которое они здесь получают. Отец Эльнура Галиб Шахбалаев подчеркнул, что именно благодаря БВШН его сын за год приобрел отличное знание английского языка и компьютерных технологий и сумел, победив в конкурсном отборе, получить стипендию для учебы в Малайзии.

Petronas является одним из международных партнеров БВШН. Благодаря их сотрудничеству Али Юсифов и Эльнур Шахбалаев смогли принять участие в программе малазийской компании по спонсированию образования и будут продолжать учебу в UTP.