​Студенты БВШН пройдут оплачиваемую летнюю практику в SOCAR-AQŞ

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) пройдут оплачиваемую летнюю практику в SOCAR-AQŞ. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы, в связи с этим с ООО "SOCAR-AQŞ" подписано соглашение о сотрудничестве.

Э.Гасымов отметил, что подписанное соглашение сыграет важную роль в подготовке в БВШН высококвалифицированных кадров по специальности "Инженер по нефти и газу". Он добавил, что эти узы сотрудничества откроют новые возможности для студентов. Они смогут получить практические навыки и карьерные возможности для будущего в этом учреждении.

В свою очередь, гендиректор SOCAR-AQŞ Рамин Исаев выразил уверенность, что сотрудничество предоставит студентам более широкие возможности.

Представители SOCAR-AQŞ встретились со студентами 3-го курса и выбрали среди них тех, кто пройдёт двухмесячную оплачиваемую летнюю практику в учреждении.

В соглашении отражены такие вопросы, как привлечение специалистов SOCAR-AQŞ к преподавательской деятельности в БВШН, организация курсов для студентов по темам, связанным с направлениями деятельности SOCAR-AQŞ, прохождение практики студентами БВШН в учреждении, а также возможности трудоустройства для выпускников вуза и другие вопросы.