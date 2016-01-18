​Студенты БВШН проходят тренинги по безопасности

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Для студентов 1-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) в Обучающем Центре защиты человеческой жизни на море (ОЦЗЧЖМ) при Управлении тренинга, обучения и сертификации SOCAR (УТОС SOCAR) проводятся 10-дневные тренинги по безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в Центре для студентов организуются теоретические курсы по ознакомлению, предварительной подготовке и инструкциям по безопасности для составов стационарных морских платформ и плавучих буровых установок, а также в Бассейном Обучающем Комплексе организуются практические тренинги по выживанию и по пожарной безопасности на Пожарном Обучающем Полигоне.

В тренингах принимают участие 115 студентов БВШН, разделенных на 4 группы. На тренингах, организуемых в ОЦЗЧЖМ в соответствии с требованиями международных конвенций (STCW-78, SOLAS-74/78), курсов моделирования, Резолюции "Рекомендации по подготовке составов морских нефтегазовых установок" Международной Морской Организации (ММО) студенты получают подробную инструкцию о правилах техники безопасности при возможных аварийных и чрезвычайных ситуациях на производстве.

Студентов БВШН информируют о мерах безопасности при работе в морских условиях, правилах противопожарной безопасности, правилах безопасности гидротехнических сооружений; об обеспечении безопасности при аварийных ситуациях; о правилах безопасности и оказания первой медицинской помощи в процессе использования спасательных жилетов, спасательных кругов, гидротермокостюмов, теплозащитных средств, лодок и плотов. В будущем это поможет им быть готовыми ко всем опасностям во время работы на производстве и стать профессионалами в своем деле.

В Бассейном Обучающем Комплексе студенты получают предварительную инструкцию по использованию спасательных лодок и плотов, обучаются к подготовке и спуску спасательных лодок, эвакуации людей по сигналу тревоги и правилам пребывания в лодке, прыжкам в воду с метрового трамплина, созданию в воде цепочечных и кольцевых фигур, подъему на кабину вертолета после приближения к лебедке от вертолета, в то же время на Пожарном Обучающем Полигоне проводится обучающий тренинг по эвакуации пострадавшего, оказанию ему первой медицинской помощи и тушению пожаров.

По завершении тренингов студентам БВШН будут вручены сертификаты, которые признаются в 171 стране мира и отвечают требованиям международных конвенций (STCW-78, SOLAS-74/78), курсов моделирования, Резолюции "Рекомендации по подготовке составов морских нефтегазовых установок" ММО. Эти сертификаты сыграют важную роль в карьере будущих выпускников БВШН.