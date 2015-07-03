​Студенты БВШН проходят тренинги по безопасности в УТОС SOCAR

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) началась реализация целенаправленной и содержательной программы производственной практики для укрепления теоретических знаний студентов, обучающихся по специальностям "Инженер по нефти и газу", "Инженер-химик" и "Инженер по автоматизации процессов".

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, для студентов 1-го курса БВШН в Обучающем центре защиты человеческой жизни на море Управления тренинга, обучения и сертификации SOCAR (УТОС SOCAR) проводятся тренинги по безопасности. В тренингах принимают участие 123 студента БВШН, разделенные по 4 группам. Со стороны специалистов УТОС SOCAR для студентов организуются курсы по ознакомлению, предварительной подготовке и инструкциям по безопасности для составов стационарных морских платформ и плавучих буровых установок.

На тренингах, организуемых в центре, отвечающем международным стандартам, студенты получат подробную инструкцию о правилах техники безопасности при возможных аварийных и чрезвычайных ситуациях на производстве. Получение студентами БВШН знаний о мерах безопасности при работе в морских условиях, правилах противопожарной безопасности, правилах безопасности при гидротехнических сооружениях; об обеспечении безопасности при аварийных ситуациях; о правилах безопасности и оказания первой необходимой медицинской помощи в процессе использования лодок и плотов; в будущем поможет им быть готовыми ко всем опасностям во время работы на производстве, предпринятия с их стороны комплексных мер по защите человеческой жизни. Это все создает почву для подготовки их как опытных кадров будущего.

Отметим, что тренинги, проводимые в рамках соглашения о сотрудничестве между БВШН и Управлением тренинга, обучения и сертификации SOCAR, организуются в соответствии с международными стандартами и требованиями международных конвенций, принятых Азербайджанской Республикой. По завершении тренингов студентам БВШН будут вручены сертификаты Международной морской организации. Сертификаты, которые будут выданы студентам, полностью освоившим правила безопасности в морских условиях, признаются во всем мире и сыграют важную роль в карьере будущих выпускников.