​Студенты БВШН приступили к практике на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Студенты 2-го и 3-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер-химик", в течение летней производственной практики будут посещать Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева. Таким образом, производственную практику на этом заводе пройдут 53 студента БВШН, из них 25 студентов 3-го курса в течение двух месяцев пройдут оплачиваемую практику.
Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на состоявшемся в связи с этим мероприятии приняли участие студенты БВШН и делегация, возглавляемая ректором Высшей Школы Эльмаром Гасымовым. Вначале в знак уважения и почтения памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева были возложены цветы к его бюсту во дворе завода.
На мероприятии был продемонстрирован короткий фильм, повествующий об истории Нефтеперерабатывающего завода. В своей вступительной речи генеральный директор завода Эльман Исмаилов выразил удовлетворение пребыванием руководства и студентов БВШН на заводе. Э.Исмаилов отметил большую роль этой практики для студентов в формировании их в будущем как профессиональных инженерных кадров. Говоря о важности профессии нефтяника, он сказал, что эта профессия является славной отраслью. Э.Исмаилов также выразил уверенность в том, что в будущем студенты БВШН как высококвалифицированные кадры будут привлечены к деятельности завода. Он пожелал им успехов в течение предстоящей практики на заводе.
Ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил важную роль в истории промышленности Азербайджана Нефтеперерабатывающего завода имени Г.Алиева, являющегося одним из крупных и ведущих предприятий в секторе производства топлива Азербайджанской Республики. Он напомнил о неоценимых заслугах великого лидера Гейдара Алиева в учреждении этого завода. В то же время, он отметил значимость этого завода для SOCAR. Э.Гасымов добавил, что приобретенные студентами теоретические знания будут применены на практике. Он подчеркнул, что знания, полученные студентами во время практики на этом заводе, дадут большой толчок формированию их в будущем как высококвалифицированных специалистов. Ректор поблагодарил руководство SOCAR и завода за созданные условия и, порекомендовав студентам быть ответственными во время практики, пожелал им успехов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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