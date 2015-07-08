​Студенты БВШН приступили к практике на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Студенты 2-го и 3-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер-химик", в течение летней производственной практики будут посещать Нефтеперерабатыв ающий завод имени Гейдара Алиева. Таким образом, производственную практику на этом заводе пройдут 53 студента БВШН, из них 25 студентов 3-го курса в течение двух месяцев пройдут оплачиваемую практику.

Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на состоявшемся в связи с этим мероприятии приняли участие студенты БВШН и делегация, возглавляемая ректором Высшей Школы Эльмаром Гасымовым. Вначале в знак уважения и почтения памяти Общенациональног о лидера Гейдара Алиева были возложены цветы к его бюсту во дворе завода.

На мероприятии был продемонстрирова н короткий фильм, повествующий об истории Нефтеперерабатыв ающего завода. В своей вступительной речи генеральный директор завода Эльман Исмаилов выразил удовлетворение пребыванием руководства и студентов БВШН на заводе. Э.Исмаилов отметил большую роль этой практики для студентов в формировании их в будущем как профессиональных инженерных кадров. Говоря о важности профессии нефтяника, он сказал, что эта профессия является славной отраслью. Э.Исмаилов также выразил уверенность в том, что в будущем студенты БВШН как высококвалифицир ованные кадры будут привлечены к деятельности завода. Он пожелал им успехов в течение предстоящей практики на заводе.