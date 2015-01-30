Студенты БВШН присоединились к петиции по признанию президента Армении военным преступником

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Все сотрудники и студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) присоединились к петиции "100 тысяч голосов для признания Саргсяна военным преступником", которая инициирована рабочей группой при Совете господдержки неправительствен ным организациям при президенте Азербайджана с целью представить ее в Совет безопасности ООН. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Петиция также носит цель доведения до мировой общественности правдивой информации о событиях 20 Января, чтобы этой трагедии была дана политическая оценка.

Каждый член Молодежной организации студентов БВШН, Организации коллегии студентов БВШН, а также Молодежного объединения ПЕА БВШН и Студенческого научного общества "Инженеры-нефтян ики" принял участие в пропагандистской работе по сбору необходимых подписей под петицию. "Президент Армении Серж Саргсян является непосредственным участником событий в Ходжалы, в оккупации армянскими Вооруженными силами азербайджанских земель - Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий. Серж Саргсян должен ответить за совершенные преступления перед законом и быть признан военным преступником".

Отметим, что рабочая группа при Совете господдержки неправительствен ным организациям при президенте Азербайджана стартовала петицию "100 тысяч голосов для признания Саргсяна военным преступником" с целью представить ее в Совет безопасности ООН.