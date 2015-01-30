Студенты БВШН присоединились к петиции по признанию президента Армении военным преступником

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Все сотрудники и студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) присоединились к петиции "100 тысяч голосов для признания Саргсяна военным преступником", которая инициирована рабочей группой при Совете господдержки неправительственным организациям при президенте Азербайджана с целью представить ее в Совет безопасности ООН. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.
Петиция также носит цель доведения до мировой общественности правдивой информации о событиях 20 Января, чтобы этой трагедии была дана политическая оценка.
Каждый член Молодежной организации студентов БВШН, Организации коллегии студентов БВШН, а также Молодежного объединения ПЕА БВШН и Студенческого научного общества "Инженеры-нефтяники" принял участие в пропагандистской работе по сбору необходимых подписей под петицию. "Президент Армении Серж Саргсян является непосредственным участником событий в Ходжалы, в оккупации армянскими Вооруженными силами азербайджанских земель - Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий. Серж Саргсян должен ответить за совершенные преступления перед законом и быть признан военным преступником".
Отметим, что рабочая группа при Совете господдержки неправительственным организациям при президенте Азербайджана стартовала петицию "100 тысяч голосов для признания Саргсяна военным преступником" с целью представить ее в Совет безопасности ООН.
Основная цель - признание непосредственного участника событий в Ходжалы Сержа Саргсяна международным преступником. Рабочая группа при Совете господдержки неправительственным организациям при президенте Азербайджана планирует собрать 100 тысяч голосов для признания Саргсяна военным преступником за короткое время.
News DepartmentАвтор новости
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