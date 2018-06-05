Студенты БВШН приняты на работу в Maire Tecnimont

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча с представителями руководства итальянской компании Maire Tecnimont Group.

Как сообщает Report, в ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Азербайджане Августо Массари, первый вице-президент Maire Tecnimont Group по специальным инициативам и координации в регионах, вице-президент по России и Каспийскому региону Джанни Бардаззи, глава представительства компании в Баку Николло Хайлперн, специалист Maire Tecnimont Group по ведению бизнеса в регионе Алесия Манджиапане, менеджер по развитию бизнеса Наталья Сиразутдинова, менеджер отдела кадров Аида Баширова, преподаватели и студенты Высшей школы.

Приветствуя гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул, что Maire Tecnimont и Высшую школу связывают не просто деловые, но и дружеские отношения, и выразил удовлетворение постоянным и успешным развитием двустороннего партнерства.

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджанской Республике Аугусто Массари высоко оценил успешное сотрудничество между БВШН и Maire Tecnimont Group, которое, по его словам, является ярким примером того, как претворяется в жизнь призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал".

Затем первый вице-президент Maire Tecnimont Group Джанни Бардаззи вручил сертификаты об окончании производственной практики в компании KT-KineticsTechnology, представляющей Maire Tecnimont в Азербайджане, студенткам пятого курса кафедры "Нефтегазовая инженерия" БВШН Гюльсум Алиевой и Зарифе Оруджевой, студенту пятого курса кафедры "Химическая инженерия" Руслану Джебраиллы и студентке магистратуры этой же кафедры Хаджар Гидаятзаде. По итогам успешного участия в программе стажировки в Kinetics Technology они после окончания вуза будут приняты на работу в компанию.

В ходе 17-недельной практики студенты ознакомились с деятельностью компании, приняли участие в проектах, которые Kinetics Technology реализует в стране, и приобрели навыки работы на производстве; кроме того, для них были организованы курсы итальянского языка.

Программа стажировки студентов БВШН в Maire Tecnimont проходит уже второй год подряд. Выпускники вуза, принимавшие в ней участие в прошлом году, сегодня работают инженерами в компании KT-Kinetics Technology в Азербайджане.