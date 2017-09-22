Студенты БВШН приняли участие на международном форуме

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) приняли участие во Втором международном форуме студентов нефтегазовых специальностей "Новое поколение: объединяя Вселенную". Как сообщили Report в БВШН, это студенты, обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу" - третьекурсники Орхан Ханкишиев и Фердин Ватани и четверокурсник Эльмир Абилов. Форум прошел при организационной поддержке Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина и Общества инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum Engineers – SPE).

В этом году участниками форума стали около 100 студентов из 55 стран мира, а также молодые специалисты зарубежных нефтегазовых компаний. В рамках программы форума студенты БВШН познакомились с ровесниками из других стран, приняли участие во встречах с экспертами нефтегазовой области.

Первая часть форума прошла в Москве. Студенты БВШН заслушали и обсудили доклады ведущих экспертов в нефтегазовой области на пленарных заседаниях: "Трансформация энергетики: карта будущего", "„Умная“ нефтегазовая промышленность", "Время HR: самый честный разговор". Орхан Ханкишиев, Фердин Ватани и Эльмир Абилов приняли также участие в "Выставке карьерных возможностей", направленной на получение студентами знаний и советов от специалистов ведущих нефтегазовых компаний.

Вторая часть форума прошла на базе Учебно-производственного центра "Залучье" Губкинского университета, где Фердин Ватани и Эльмир Абилов приняли активное участие в семинарах, организованных специалистами компании Schlumberger. Орхан Ханкишиев в команде с представителями более 50 стран участвовал в круглом столе, организованном Студенческой секцией международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, на котором обсуждались вопросы конкурентоспособности производства нефти, а также проблемы экологии и эффективности новых технологий в нефтегазовой промышленности.

В рамках форума Фердин Ватани принял участие в конференции Gubkin Talks, на которой с успехом выступил с презентацией "Как стать чемпионом" и получил сертификат.