Студенты БВШН получили призы

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Студенты БВШН были удостоены наград на церемонии награждения победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике среди студентов вузов, состоявшейся в рамках мероприятия, проводимого министерством связи и высоких технологий совместно с Университетом АДА по случаю 17 мая - Всемирного дня электросвязи и информационного общества.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Организаторами олимпиады выступали министерство связи и высоких технологий, Фонд Гейдара Алиева, министерство образования и Институт информационных технологий НАНА. В мероприятии приняли участие государственные лица, ректоры, представители и студенты различных вузов. Согласно результатам, 1-е место заняла команда Университета Кавказ, а 2-е место – команда Бакинской высшей школы нефти. Набравшие одинаковое количество очков команды Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Азербайджанского технического университета разделили 3-е место, а команды Национальной академии авиации и Университета АДА заняли 4-е место.

Студенты-второкурсники БВШН, обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов" Рагим Мамедли, Бурхан Мохаяддин и Рамзия Каразаде, которые составляли команду Высшей школы, были награждены почетными грамотами и дипломами министерства связи и высоких технологий, а также ценными призами от компаний HP, Azerfon и Caspian Telekom.

Отметим, что в Общереспубликанской олимпиаде по информатике среди студентов вузов приняли участие большое количество участников. Наряду со студентами, обучающимися в столичных вузах, к участию в олимпиаде проявили интерес также студенты государственных вузов Нахчывана, Гянджи, Мингячевира, Сумгайыта, Азербайджанского технологического университета. В целом в олимпиаде состязались 55 команд из 22 вузов страны. Олимпиада согласно действующим правилам была проведена в два этапа. В финальный этап олимпиады пробились 13 команд, показавшие самые высокие результаты.