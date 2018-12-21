Студенты БВШН побывали в детском доме

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) побывали в детском доме №1 в Низаминском районе Баку, где встретились с его юными обитателями.

Как сообщили Report в БВШН, поездка организована в рамках проектов БВШН по корпоративной социальной ответственности.

Директор детского дома Нармина Зохрабова рассказала гостям об учреждении и его воспитанниках, распорядке дня и организации их досуга, а также об образовательных программах для детей школьного возраста. Она особо подчеркнула, что государство проявляет постоянную заботу об этом детском доме и уделяет ему большое внимание. Как отметила Нармина Зохрабова, выпускники детского дома №1 успешно сдают вступительные экзамены в вузы и сегодня многие из них учатся в университетах Азербайджана и России.

Встретившись с младшими воспитанниками детского дома, студенты БВШН не спешили с ними расставаться, найдя время и для игр, и для общения. Малыши с радостью показывали гостям свои рисунки и поделки и с гордостью рассказывали о своих успехах. В заключение встречи студенты вуза раздали детям подарки и книжки, а детскому дому подарили телевизор.