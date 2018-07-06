Студенты БВШН - победители конкурса Climate Launchpad Azerbaijan 2018

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) стали победителями республиканского конкурса Climate Launchpad Azerbaijan 2018.

Как сообщает Report, он прошел в рамках международного конкурса стартап-проектов по развитию экологически чистых технологий Climate Launchpad, в котором принимают участие 46 стран. Победу команде БВШН – студентам кафедры химической инженерии Эльмару Аскерзаде, Гусейну Алиеву, Мураду Рагимову и Александру Оборовскому и их научному руководителю, доценту кафедры Амиру Реза Вахшури – принес проект Thermo North, инновационная идея которого заключается в создании специального материала, который позволяет сохранять оптимальную температуру двигателя автомобиля в холодных климатических и погодных условиях.

Международный конкурс Climate Launchpad проходит в несколько этапов: во время курсов в учебном "лагере для новобранцев", в ходе интенсивного обучения и последующего национального конкурса, а затем на заключительном, финальном состязании. Принять участие в нем может любой стартап-проект или идея, основанные на экологически чистых технологиях, которые могут применяться в различных устройствах, включая мобильные приложения, и использовать альтернативные источники энергии.

На первом этапе конкурса в Азербайджане было представлено 83 проекта, подготовленных различными вузами и компаниями, для авторов которых были затем организованы интенсивные учебные курсы, проходившие в течение 10 недель. К участию в республиканском конкурсе Climate Launchpad Azerbaijan 2018 было допущено 13 команд, лучшей из которых была признана команда БВШН. По итогам голосования членов жюри и зрителей проект Thermo North занял в конкурсе первое место.

Как победители национального конкурса, студенты БВШН будут представлять Азербайджан в гранд-финале конкурса, который пройдет 1-2 ноября этого года в Шотландии. Авторы стартап-проектов, занявших первые десять мест в Гранд-финале, примут участие в ускоренной восьминедельной программе Climate-KIC Accelerator, которая помогает воплотить жизнь инновационные идеи в области экологии, и смогут претендовать на инвестиции в размере €95.000.

Официальным партнером конкурса Climate Launchpad в Азербайджане является Social Innovation Lab (Лаборатория социальных инноваций).