Студенты БВШН едут на учебу в Грецию

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Группа студентов Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) в течение весеннего семестра 2017-2018 учебного года будут учиться в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) в Греции. Как сообщает Report, поездка пяти студентов вуза, обучающихся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», организована благодаря сотрудничеству БВШН и PUAS в рамках программы Эразмус+.

Перед отъездом студентов с ними встретился ректор БВШН Эльмар Гасымов. Во встрече также приняли участие члены их семей.Как отметил Эльмар Гасымов, учеба в PUAS – важное событие в жизни студентов. По словам ректора, она поможет им повысить уровень профессиональных знаний и будет способствовать расширению их кругозора. Выступившие на встрече родители выразили ректору благодарность за заботу о студентах, оказываемую им поддержку и шаги, предпринимаемые для развития из потенциала как специалистов.

Право завершить учебу по программе бакалавриата в Пирейском университете прикладных наук студенты пятого курса Мамед Джебраилов, Рагим Рагимли, Шамиль Омаров и Гулу Гулиев завоевали не только благодаря отличной успеваемости. Они ведут научную и творческую работу, активно участвуют в социальной жизни, а также в деятельности лаборатории вуза «Интернет вещей». Во время весеннего семестра в PUAS будет учиться также студент третьего курса БВШН Ниджат Гасанов.