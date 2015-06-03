​Студенты БВШН будут волонтёрами на I Европейских играх

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти прошли тренинги, cвязанные с волонтёрской деятельностью. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в своем выступлении начальник отдела работы со студентами и председатель Профсоюза БВШН Хабиба Садыглы, рассказала о волонтёрской деятельности и дала им рекомендации в этом направлении.

В свою очередь, председатель студенческого Профсоюза БВШН Раван Адилов рассказал студентам об успешно проводимой молодежной политике в Азербайджане. Он проинформировал их о молодежных организациях и предоставляемых им возможностях участия на Играх в качестве волонтёров, а также ответил на вопросы студентов.

На тренингах, о своей деятельности также рассказали студенты БВШН, которые будут волонтёрами на Первых Европейских играх "Баку-2015".