Студенты БВШН будут работать в Тресте комплексных буровых работ

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча представителей Треста комплексных буровых работ SOCAR со студентами вуза.

Как сообщили Report в БВШН, в ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, начальник департамента буровых работ треста Али Исаев, заведующий отделом внешних связей Орхан Гурбанзаде, инженер по бурению Орхан Салманов и другие сотрудники организации, а также студенты второго-четвертого курсов Высшей школы, обучающиеся по специальности "Инженер-нефтяник".

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что инженеры по бурению занимают особое место среди специалистов, работающих в нефтяной промышленности. Он выразил благодарность руководству Треста комплексных буровых работ за предоставленную студентам Высшей школы возможность пройти производственную практику в тресте и стать его сотрудниками. Ректор также подчеркнул, что будущие инженеры, которые получают образование в БВШН, являются специалистами высокой квалификации со знанием английского языка, способные решать самые сложные технические задачи.

Выступая на встрече, начальник департамента буровых работ треста Али Исаев подробно рассказал о компании, ее структуре и условиях работы. Говоря о возможностях стажировки и трудоустройства, которые трест предоставляет студентам и выпускникам вузов, он особо подчеркнул, что SOCAR ждет молодых талантливых азербайджанских специалистов.

Затем инженер по бурению Треста комплексных буровых работ Орхан Салманов выступил с презентацией, посвященной целям, задачам и основным направлениям деятельности компании. Он сообщил, что трест ведет работы на 318 морских скважинах и 483 скважинах на суше. По словам Орхана Салманова, в производственной практике на предприятиях треста смогут принять участие около 30 студентов БВШН. Кроме того, трест готов рассмотреть кандидатуры студентов пятого курса вуза с целью предоставления им работы в компании.

Затем гости ответили на вопросы.

Трест комплексных буровых работ SOCAR ведет разведочное и промышленное бурение на 25 месторождениях SOCAR в море и на суше. Вся деятельность осуществляется с использованием новейшего оборудования на уровне международных стандартов, без ущерба окружающей среде, при строгом соблюдении правил техники безопасности и охраны труда и в соответствии с производственными и административными нормами и процедурами.