​Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти пройдут практику в "Азерихимия"

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и Производственное Объединение (ПО) "Азерихимия" заключили контракт о сотрудничестве. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Приветствуя гостей, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов выразил благодарность председателю Наблюдательного Совета Производственного Объединения "Азерихимия", депутату Милли Меджлиса Мухтару Бабаеву за тесное сотрудничество с Высшей Школой и поддержку в этом направлении. Эльмар Гасымов сказал, что подписанный контракт нацеливается на осуществление сотрудничества в области подготовки специалистов и распространения знаний. Главная цель контракта заключается в осуществлении взаимного сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных специалистов на уровне бакалавриата в Бакинской Высшей Школе Нефти и распространения знаний в рамках концепции "непрерывное образование". Подчеркнув, что Высшая Школа эффективно сотрудничает как с местными, так и с международными компаниями, ректор отметил важность производственной практики, проходимой студентами на этих предприятиях, для их формирования в профессиональных кадров будущего. Ввиду этого, Эльмар Гасымов упомянул о неоднократной практике, проходимой студентами БВШН в ПО "Азерихимия".

Председатель Наблюдательного Совета Производственного Объединения "Азерихимия", депутат Милли Меджлиса Мухтар Бабаев выразил удовлетворение от своего пребывания в одном из ведущих вузов Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что этот контракт сыграет большую роль в формировании студентов как профессиональных инженеров будущего. Отметив, что в рамках сотрудничества ПО окажет организационную и техническую поддержку в создании в кампусе БВШН учебно-исследовательских центров, специализирующихся в области переработки нефти и газа, нефтехимии и процессов автоматизации. Кроме того, Мухтар Бабаев сообщил, что ПО поддержит реализацию проектов по подготовке инженерных кадров в БВШН на основе современных учебных программ и создаст условия для привлечения ведущих специалистов ПО к преподавательской деятельности в БВШН в рамках программ для подгтовки специалистов, а также предоставит студентам возможность посещать объекты, находящиеся в подчинении ПО, и проходить производственную практику в структурах ПО.

Затем состоялась церемония подписания контракта.

Отметим, что в рамках сотрудничества специалисты ПО "Азерихимия" представят студентам и сотрудникам БВШН доклады по вопросам развития нефтехимических технологий. Предусматривается организация совместных семинаров и конференций, посвященных вопросам развития технологий управления и переработки нефти и газа, нефтехимической продукции. В контракте также нашли отражения такие вопросы как, проведение специалистами ПО ряда работ в БВШН в направлении распространения знаний в рамках концепции "непрерывное образование", предоставление специалистами ПО экспертной оценки проектам, подготовленным в БВШН в связи с подготовкой специалистов и научной деятельностью.

Напомним, что прошлым летом 42 студента БВШН, обучающиеся на втором и третьем курсах по специальности "Инженер-химик" прошли производственную практику в структурах ПО “Aзерихимия”. Из них 17 студентов в течение двух месяцев, пройдя оплачиваемую практику, были обеспечены зарплатой.