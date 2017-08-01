Студенты БВШН проходят практику в компании BP

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Студенты третьего и четвертого курсов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальностям "Инженер-нефтяник", "Инженер-химик" и "Инженер по автоматизации процессов", проходят оплачиваемую производственную практику в компании BP-Азербайджан. Участниками практики, которая продлится с июля по сентябрь в течение 10 недель, стали 14 студентов БВШН.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

В ходе производственной практики студенты приобретают опыт совместной работы со специалистами в крупной международной компании, знакомятся с масштабными нефтегазовыми проектами в Каспийском регионе, оператором которых является BP, а также с используемыми для их реализации передовыми технологиями и современным оборудованием. Они побывают на производственных объектах и строительных площадках компании, получат возможность на практике познакомиться с работой инженеров нефтегазовой отрасли.

Студенты Высшей школы, проходящие производственную практику в компании BP-Азербайджан, приобретают возможность совершенствовать свои технические и производственные навыки, используя приобретенные во время учебы теоретические знания. Они также изучают стандарты и процедуры проведения технологических операций и обеспечения контроля качества работы. Кроме того, студенты Высшей школы знакомятся с политикой и процедурами компании по технике безопасности, охране труда и здоровья на производстве, защите окружающей среды, а также с правилами деловой этики, применяемыми в BP.

По окончании практики студенты БВШН подготовят презентации-отчеты о работе, проделанной за время стажировки, которые будут оцениваться преподавателями БВШН.