Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти представили Азербайджан в Китае

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ С 20-го по 25-го мая студенты 3-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Фидан Салимзаде и Умид Тарланлы, обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу", приняли участие в прошедшем в Китайской Народной Республике, в городе Пекин, форуме "Будущих нефтегазовых инженеров" при спонсорстве Society of Petroleum Engineers Azerbaijan (Общество нефтегазовых инженеров в Азербайджане). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в этом международном мероприятии приняли участие известные личности, президент организации "SPE" Натан Михан, президент Китайской секции организации "SPE" Занг Лей, а также студенты, представляющие разные вузы Европы и Азии, в том числе Австралии.
В рамках форума были организованы ряд мероприятий для участников. Студенты выступили с презентациями относительно представляемых стран и вузов. Студентка 3-го курса БВШН, обучающая по специальности "Инженер по нефти и газу", в том числе президент организации "SPE-Azerbaijan" по части БВШН Фидан Салимзаде, выступив с презентацией, проинформировала участников форума о деятельности той части организации, которую возглавляет. Она также рассказала о деятельности и международных связях БВШН. Помимо того, Ф.Салимзаде дала общую информацию о деятельности этого общества в БВШН и в целом в Азербайджане.
В рамках форума представители БВШН приняли участие в различных конкурсах. Команда, представляющая БВШН, прошла в полуфинал проведенного конкурса "Знания по нефтегазовой инженерии".
Помимо того, в рамках проведенного на форуме "Дня культуры" Азербайджанские представители дали широкую информацию об истории, географии, культуре, традициях, музыке, искусстве, национальных ценностях, а также о национальной кухне Азербайджана.
В свою очередь, студент 3-го курса БВШН, обчуающийся по специальности "Инженер по нефти и газу" Умид Тарланлы, подробно проинформировав участников мероприятия об Азербайджане, рассказал им об армяно-азербайдж
В художественной части мероприятия Умид Тарланлы продемонстрирова
Отметим, что в мероприятии также приняли участие студенты некоторых других университетов нашей страны.
Во время мероприятия иностранным студентам были заданы вопросы в связи с Азербайджаном и участникам-побед
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook