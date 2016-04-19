​Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти получили сертификаты “Microsoft”

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) вручены сертификаты студентам II и III курса, обучающимся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", успешно завершившим Академию ИТ “Microsoft”(Microsoft Imagine Academy), и победителям конкурса "Робототехника", проведенного в БВШН, при организации кафедры Инженерии по автоматизации процессов Высшей Школы. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

В мероприятии приняли участие заведующий отделом информационных ресурсов и технологий Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Шахин Гасанов, менеджер по сотрудничеству в сфере образования компании “Microsoft” Эмин Ахундов, специалист по стратегическим решениям “Microsoft” Гачай Мирзаев, профессорско-преподавательский состав и студенты БВШН.

Открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов, приветствуя гостей и участников мероприятия, поздравил студентовв связи с приобретенными достижениями. Подчеркнув, что в БВШН осуществляются все необходимые работы для формирования студентов как профессиональных инженеров и предпринимаются значительные шаги в этом направлении, ректор выразил уверенность в том, что с каждым годом их достижения будут прибавляться. Эльмар Гасымов, поблагодарив кафедру Инженерии по автоматизации процессов за организацию мероприятия, отметил, что в БВШН особое значение придается специальности "Инженер по автоматизации процессов" и деятельности студентам, обучающимся по этой специальности. Он сказал, что БВШН всегда поддерживает своих студентов и заинтересована в выявлении их способностей. Эльмар Гасымов поздравил победителей и пожелал им успехов.

Заведующий отделом информационных ресурсов и технологий Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Шахин Гасанов выразил удовлетворение от своего пребывания в БВШН. Шахин Гасанов подчеркнул, что созданные условия в БВШН полностью служат формированию студентов в высококвалифицированных специалистов будущего. В завершении своей речи он поздравил студентов и пожелал им успехов.

Менеджер по сотрудничеству в сфере образования компании “Microsoft” Эмин Ахундов, поздравив студентов, проинформировал их о новых проектах компании. Он пригласил студентов принимать участие в данных проектах.

Затем заведующий кафедрой Инженерии по автоматизации процессов Манафеддин Намазов рассказал о работах, проведенных в БВШН со дня создания Академии ИТ “Microsoft” по сегодняшний день, а также о работах студентов, зарекомендованных по робототехнике.

В завершении мероприятия студентам II и III курса, обучающимся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", успешно завершившим сертификационные курсы “Microsoft”, были вручены сертификаты “Software Development Fundamentals”, а победителям конкурса "Робототехника", проведенного в БВШН, были представлены другие сертификаты.